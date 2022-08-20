Долги россиян по кредиткам впервые превысили 1,5 трлн рублей
Задолженность россиян по кредитным картам в июле выросла на 2% и впервые превысила 1,5 трлн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».
Число активных карт на руках граждан стало на 2,2% больше и составляет 52,7 млн единиц, это новый исторический максимум. В то же время выдача кредиток сократилась: за июль количество нового «пластика» снизилось на 4,1%, средний лимит по картам стал ниже на 0,8% (68,7 тысячи рублей).
По данным экспертов, «плохая» задолженность по картам увеличивается седьмой месяц подряд и в июле достигла рекордных 185,3 млрд рублей. При этом темпы роста таких долгов сократились до 1,1% (в июне рост составлял 3,2%). Кроме того, во второй месяц лета количество кредиток, по которым россияне допустили просрочку, увеличилось на 0,6% — до 3,02 млн единиц.
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