Долги россиян по кредиткам впервые превысили 1,5 трлн рублей

Число активных карт на руках граждан стало на 2,2% больше и составляет 52,7 млн единиц, это новый исторический максимум. В то же время выдача кредиток сократилась: за июль количество нового «пластика» снизилось на 4,1%, средний лимит по картам стал ниже на 0,8% (68,7 тысячи рублей).

По данным экспертов, «плохая» задолженность по картам увеличивается седьмой месяц подряд и в июле достигла рекордных 185,3 млрд рублей. При этом темпы роста таких долгов сократились до 1,1% (в июне рост составлял 3,2%). Кроме того, во второй месяц лета количество кредиток, по которым россияне допустили просрочку, увеличилось на 0,6% — до 3,02 млн единиц.

