«Сбер»: Система банка работает в штатном режиме
Все системы «Сбера» функционируют в штатном режиме. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей пресс-службы организации.
Утром 16 февраля клиенты банка стали массово жаловаться на сбой в работе онлайн-сервисов компании. Об этом говорилось на сайте сервиса для отслеживания доступности сайтов и приложений Downdetector. Согласно информации портала «Сбой.рф», в основном с проблемами в работе «Сбера» столкнулись пользователи из Москвы и Новосибирской области.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил о сбое в работе системы быстрых платежей (СБП).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru