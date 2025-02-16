«Сбер»: Система банка работает в штатном режиме

Все системы «Сбера» функционируют в штатном режиме. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей пресс-службы организации.

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Утром 16 февраля клиенты банка стали массово жаловаться на сбой в работе онлайн-сервисов компании. Об этом говорилось на сайте сервиса для отслеживания доступности сайтов и приложений Downdetector. Согласно информации портала «Сбой.рф», в основном с проблемами в работе «Сбера» столкнулись пользователи из Москвы и Новосибирской области.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил о сбое в работе системы быстрых платежей (СБП).


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ФОТО: РИА Новости
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