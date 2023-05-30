Сбер оштрафован за введение потребителей в заблуждение

Федеральная антимонопольная служба приняла решение оштрафовать ПАО «Сбербанк России» на 600 тысяч рублей за нарушение законодательства о рекламе и введение потребителей в заблуждение. Об этом ведомство информирует на своём официальном сайте.

Как пояснили в ФАС, Сбер в своей рекламе крупным шрифтом размещал данные о ставке по кредиту от 4,9%. При этом условия её получения были указаны мелким шрифтом, который было очень трудно прочитать. По факту обозначенная ставка была обещана только на первый месяц, а дальше заёмщику приходилось платить обычный процент.