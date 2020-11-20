«Сбер» назвал города РФ с самым высоким риском заражения COVID-19

Аналитики «СберИндекса» выяснили, что в Перми и Воронеже вероятность заразиться коронавирусом на 15% выше, чем в среднем по России, сообщает РБК.

С помощью специального сервиса симптом-чекер, который проверяет симптомы на предмет схожести с типичной картиной COVID-19, эксперты определили выяснили, в каких крупных городах РФ Наиболее высокая вероятность заразиться коронавирусом.

Следом за Пермью и Воронежем идут Иркутск и Новосибирск - здесь риск на 7% выше, чем в среднем по стране. Средняя опасность в Хабаровске, Красноярске, Челябинске, Омске и Саратове, где жители рискуют так же, как и все остальные россияне.

Наиболее безопасными с точки зрения эпидемиологии стали Москва, Краснодар и Нижний Новгород, а также Казань, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Тюмень, Владивосток и Санкт-Петербург.

Ранее вице-премьер Татяна Голикова сообщила, что Карелия стала регионом с самой высокой заболеваемостью коронавирусом в России, где уровень заболеваемости здесь составляет 61,8 на 100 тысяч человек, передаёт RT. Голикова добавила, что самый низкий показатель в Татарстане - 1,8 на 100 тысяч населения.

По данным на 20 ноября, с начала пандемии в России зафиксировано 2 039 926 случаев COVID-19. Выздоровели более 1,5 миллиона пациентов, более 35 тысяч умерли.

