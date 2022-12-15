«Сбер» остановил переводы в другие банки через банкоматы из-за небольшого спроса
Сбербанк отключил возможность перевода средств в другие банки через свои банкоматы. Об этом сообщает РИА Новости.
При попытке такого перевода банкомат уведомляет об отказе в проведении операции через устройство, пишет RT. Клиенты банка могут самостоятельно перевести средства на карту другой кредитной организации через приложение и веб-версию «Сбербанк Онлайн».
Как пояснили в пресс-службе Сбербанка, переводы в другие банки через банкоматы стали недоступны из-за небольшого спроса.
«Возможность переводов по номеру карты на карты сторонних банков в устройствах самообслуживания была остановлена в ноябре, поскольку данная услуга не была востребована у клиентов», — отметили в Сбербанке.
По данным организации, остановка услуги в банкоматах затронула 0,11% переводов по номеру карты.
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