«Сбер» остановил переводы в другие банки через банкоматы из-за небольшого спроса

Сбербанк отключил возможность перевода средств в другие банки через свои банкоматы. Об этом сообщает РИА Новости.

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При попытке такого перевода банкомат уведомляет об отказе в проведении операции через устройство, пишет RT. Клиенты банка могут самостоятельно перевести средства на карту другой кредитной организации через приложение и веб-версию «Сбербанк Онлайн».

Как пояснили в пресс-службе Сбербанка, переводы в другие банки через банкоматы стали недоступны из-за небольшого спроса.

«Возможность переводов по номеру карты на карты сторонних банков в устройствах самообслуживания была остановлена в ноябре, поскольку данная услуга не была востребована у клиентов», — отметили в Сбербанке.

По данным организации, остановка услуги в банкоматах затронула 0,11% переводов по номеру карты.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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