Савельева доставили в суд для рассмотрения ходатайства следствия об аресте
Сенатор Дмитрий Савельев доставлен в Басманный суд Москвы, где сегодня состоится заседание по вопросу об аресте его по делу об организации убийства, сообщает РИА Новости.
К зданию суда подъехал микроавтобус «Фольксваген», из которого вывели Савельева.
Сенатор Савельев был задержан 2 августа после заседания Совета Федерации. Его подозревают в организации убийства предпринимателя Ионова. СК возбудил уголовное дело по статьям об организации приготовления к убийству. Савельев считает обвинения сфабрикованными и необоснованными.
По версии следствия, Савельев якобы дал указание организовать убийство предпринимателя Ионова, к которому у него была личная неприязнь. Один из его знакомых начал искать исполнителя для преступления. Когда следователи узнали об этом, они инсценировали преступление. В результате, получив информацию о планируемом убийстве, Савельев якобы передал соучастнику вознаграждение за совершение преступления, передает «Радиоточка НСН».
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