Савельева доставили в суд для рассмотрения ходатайства следствия об аресте

Сенатор Дмитрий Савельев доставлен в Басманный суд Москвы, где сегодня состоится заседание по вопросу об аресте его по делу об организации убийства, сообщает РИА Новости.

К зданию суда подъехал микроавтобус «Фольксваген», из которого вывели Савельева.