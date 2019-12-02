Савченко рассказала о сватовстве бандитов

В ходе интервью телеканалу «1+1 Савченко рассказала, что замуж ее зовут самые разные люди: политики, предприниматели, обычные работяги, военные и даже бандиты.

При этом экс-депутат напомнила, что до сих пор находится под следствием в рамках дела о подготовке террористического акта, что, по ее словам, является препятствием для начала семейной жизни.

Ранее Савченко рассказала о «неприятной» встрече с Петром Порошенко, который на тот момент занимал пост президента Украины. Она назвала его «отвратительным человеком», который хвастался, что лично пожертвовал на войну в Донбассе 180 млн гривен, отмечает RT.

