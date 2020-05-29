«Сатира без грубости и пошлости». «Двойник Путина» из Comedy Club оценил пародию Галкина

«У Максима высокое попадание в образ президента, он давно этот образ использует в своих программах. Поэтому он получился лучше, чем, например, Собянин. Хотя начало было довольно удачное, но потом немного выходил из роли. Но вот президент получился качественным. Мы с ним не конкуренты. Мне кажется, мы работаем в одной команде, где я - только в этом образе, а у него палитра гораздо шире. Говорить, что я могу быть конкурентом Максима - довольно самонадеянно. Одна пародия может быть удачней у него, а другая у меня. Касаемо темы пародии я не считаю, что Галкин перегнул палку. Это же сатира. Там нет пошлости или грубости», - отметил актер.

С 1 июня москвичам разрешено гулять и заниматься спортом на свежем воздухе — но только по строго определенному графику, который составила мэрия Москвы. При этом на улице все обязаны носить маски, а на прогулке нельзя пользоваться никаким транспортом, у которого есть двигатель. Меры, предложенные Собяниным, вызвали широкий общественный резонанс.