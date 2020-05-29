«Сатира без грубости и пошлости». «Двойник Путина» из Comedy Club оценил пародию Галкина
Артист и резидент Comedy Club Дмитрий Грачев в эфире НСН отметил, что в образе Путина пародист Галкин чувствует себя более уверенно.
Пародист Максим Галкин выложил в своем аккаунте Instagram пародию на совещание Владимира Путина и Сергея Собянина о смягчении карантина в Москве, в котором обсуждает предложенный мэрией график прогулок.
Артист и резидент Comedy Club Дмитрий Грачев, известный своими пародиями на президента России Владимира Путина, в эфире НСН отметил высокое сходство Галкина с образом президента. Он добавил, что не считает выступление пародиста вызовом власти. Грачев назвал это сатирой и добавил, что они с Галкиным в этом не конкуренты, а игроки одной команды.
«У Максима высокое попадание в образ президента, он давно этот образ использует в своих программах. Поэтому он получился лучше, чем, например, Собянин. Хотя начало было довольно удачное, но потом немного выходил из роли. Но вот президент получился качественным. Мы с ним не конкуренты. Мне кажется, мы работаем в одной команде, где я - только в этом образе, а у него палитра гораздо шире. Говорить, что я могу быть конкурентом Максима - довольно самонадеянно. Одна пародия может быть удачней у него, а другая у меня. Касаемо темы пародии я не считаю, что Галкин перегнул палку. Это же сатира. Там нет пошлости или грубости», - отметил актер.
С 1 июня москвичам разрешено гулять и заниматься спортом на свежем воздухе — но только по строго определенному графику, который составила мэрия Москвы. При этом на улице все обязаны носить маски, а на прогулке нельзя пользоваться никаким транспортом, у которого есть двигатель. Меры, предложенные Собяниным, вызвали широкий общественный резонанс.
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