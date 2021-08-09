«Сейчас модно предавать». Советник Ельцина - о том, что потеряла Россия с уходом Ковалева

«Таких цельных и бескомпромиссных людей история рождает очень редко. С его уходом Россия потеряла пример, которого ей не хватало, потому что предавать стало довольно модно и привычно, а он никогда этого не делал. Таких примеров мало. То, что ему пришлось преодолевать - это известно. Однако, тут важно не только то, что ты умеешь оставаться сам собой и преодолевать, но и сама идея, ради которой ты это делаешь. Мне кажется, Ковалев был, что называется, одним из образцов бескомпромиссности и умения оставаться самим собой, не приспосабливаться, а отстаивать свою идею, которой были права человека», - сказал Сатаров.

Сергей Ковалев родился 2 марта 1930 года в Середина-Буде. В 1969 году он вошел в состав первой независимой правозащитной общественной ассоциации «Инициативной группы защиты прав человека в СССР». В 1974 году Ковалев был арестован по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде, за что получил 7 лет лишения свободы и 3 года ссылки.