«Сейчас модно предавать». Советник Ельцина - о том, что потеряла Россия с уходом Ковалева

Ушедший из жизни правозащитник Сергей Ковалев - пример бескомпромиссности и умения быть собой, заявил НСН советник первого президента России Бориса Ельцина.

Один из авторов Конституции РФ, правозащитник Сергей Ковалев был образцом бескомпромиссности и примером для России, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-помощник первого президента страны Бориса Ельцина, политолог Георгий Сатаров.

Ранее стало известно о том, что диссидент и правозащитник Сергей Ковалев умер на 92-м году жизни.

Умер автор второй главы Конституции Сергей Ковалев

«Таких цельных и бескомпромиссных людей история рождает очень редко. С его уходом Россия потеряла пример, которого ей не хватало, потому что предавать стало довольно модно и привычно, а он никогда этого не делал. Таких примеров мало. То, что ему пришлось преодолевать - это известно. Однако, тут важно не только то, что ты умеешь оставаться сам собой и преодолевать, но и сама идея, ради которой ты это делаешь. Мне кажется, Ковалев был, что называется, одним из образцов бескомпромиссности и умения оставаться самим собой, не приспосабливаться, а отстаивать свою идею, которой были права человека», - сказал Сатаров.

Сергей Ковалев родился 2 марта 1930 года в Середина-Буде. В 1969 году он вошел в состав первой независимой правозащитной общественной ассоциации «Инициативной группы защиты прав человека в СССР». В 1974 году Ковалев был арестован по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде, за что получил 7 лет лишения свободы и 3 года ссылки.

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Во времена «перестройки» он досрочно вышел из заключения и стал заниматься правозащитной деятельностью сначала в Верховном Совете РСФСР, а затем и в Госдуме РФ.

Ковалев был первым в России Уполномоченным по правам человека (1994-1995 годы), возглавлял Комиссию по правам человека при президенте РФ, а также являлся председателем правозащитного общества «Мемориал» (организация внесена Минюстом в список иноагентов).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Права ЧеловекаПравозащитникКонституция РФ
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