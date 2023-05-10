В Польше переименовали Калининград в Крулевец

Польша решила изменить название российского Калининграда и рекомендовала полякам использовать наименование «Крулевец». Об этом сообщает портал Interia.

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Соответствующее решение приняла действующая при Главном геодезисте Польши Комиссия по стандартизации географических названий за пределами республики.

«Для города Калининграда рекомендуется использовать ... польское название "Крулевец" и не рекомендуется использовать на польском языке название "Калининград"», — указали в ведомстве.

Также жителям Польши рекомендуют говорить «Крулевецкая область» вместо «Калининградская».

В комиссии указали, что факт названия города вблизи польских границ именем советского партийного деятеля Михаила Калинина имеет в республике «негативный характер». Распоряжение ведомства вступило в силу 9 мая.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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