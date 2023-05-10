В Польше переименовали Калининград в Крулевец
Польша решила изменить название российского Калининграда и рекомендовала полякам использовать наименование «Крулевец». Об этом сообщает портал Interia.
Соответствующее решение приняла действующая при Главном геодезисте Польши Комиссия по стандартизации географических названий за пределами республики.
«Для города Калининграда рекомендуется использовать ... польское название "Крулевец" и не рекомендуется использовать на польском языке название "Калининград"», — указали в ведомстве.
Также жителям Польши рекомендуют говорить «Крулевецкая область» вместо «Калининградская».
В комиссии указали, что факт названия города вблизи польских границ именем советского партийного деятеля Михаила Калинина имеет в республике «негативный характер». Распоряжение ведомства вступило в силу 9 мая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru