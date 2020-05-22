Саратовский митрополит попался полиции на рынке без маски. Видео
Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин оказался среди нарушителей обязательного масочного режима. Его остановили на одном из сельско-хозяйственных рынков Саратова в ходе рейда, который провели полицейские совместно с журналистами.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД. Правящий епархиальный архиерей находился в этот момент у прилавка с овощами без маски. Сотрудники полиции провели с ним профилактическую беседу о необходимости соблюдения масочного режима. Составлять административный протокол на священнослужителя не стали. Такого рода беседы были проведены со всеми гражданами, находившимися на рынке без маски.
Ранее митрополит Лонгин публично в жёсткой форме отказался закрывать своим распоряжением местные храмы на Пасху. Масочный режим и самоизоляция действуют в Саратовской области пока до 31 мая. На сегодня в регионе выявлено 2223 зараженных COVID-19, 18 человек умерли.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
326 тыс.+8 894 / сут.
Умерли
3 249+150 / сут.
Выздоровели
99 825+7 144 / сут.
- Собянин назвал самый тяжелый месяц в борьбе с COVID-19
- Дума разрешила отказаться от всероссийский переписи в 2020 году
- Путин предупредил о второй волне эпидемии коронавируса
- Собянин настаивает на сохранении строгих ограничений по COVID-19 в Москве
- Саратовский митрополит попался полиции на рынке без маски. Видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru