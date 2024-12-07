Саратовских чиновников пообещали уволить за новогодние корпоративы во время СВО
Мэр Саратова Павел Сурков пригрозил местным чиновникам увольнением за новогодние корпоративы во время проведения спецоперации на Украине.
«Кто с этим не согласен и не понимает той ответственности, которая лежит на сотрудниках органов муниципальной власти, могут искать себе другое место работы», — отметил Сурков.
По словам градоначальника, для сотрудников администрации развлекательные мероприятия с коллегами находятся под запретом.
Сурков добавил, что поддерживает решение губернатора региона отменить праздничные салюты, но при этом пообещал, что Саратов будет украшен к Новому году.
Ранее стало известно, что в этом году расходы на новогодний стол в России окажутся самыми низкими в Мордовии и Удмуртии, напоминает журнал «Профиль».
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