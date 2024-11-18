Опрос: Каждая пятая российская компания проведет корпоратив в офисе

На данный момент в каждой шестой компании (17%) новогодний корпоратив не планируется вообще, а в каждой четвертой (25%) фирме пока не определились, будут ли праздновать Новый год в таком формате с коллегами.

При этом около 75% россиян выбрали бы премию вместо новогоднего корпоратива. Таким образом, к такому решению склоняются три человека из четырех. Отмечается, что только 19% респондентов предпочли бы праздник на Новый год. При этом 82% россиян 35—45 лет выберут деньги, а молодые работники чаще выбирали мероприятия (26% до 35 лет).

Стоимость новогодних корпоративов в 2024 году выросла в среднем на 30% год к году, сообщили в ассоциации компаний по организации деловых и корпоративных мероприятий MICE Excellence. Основными отраслями, на которые приходится наибольшая доля заказов корпоративных мероприятий, по-прежнему являются банки, финансы и страхование, медицина и фармацевтика, а также государственный сектор, передает «Радиоточка НСН».

