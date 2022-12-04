Саратовская полиция проверяет сообщения о высаженном из автобуса ребенке
Правоохранительные органы в городе Балашове Саратовской области проводят проверку по информации о том, что из автобуса высадили ребенка в мороз, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы регионального главка МВД Анастасию Захарову.
Зампред комитета по спорту, туризму и делам молодежи областной думы Мария Усова сообщила, что водитель маршрутного автобуса высадил несовершеннолетнего на мороз из-за неработающей транспортной карты. По предварительным данным, транспортное средство следовало по маршруту №18, мальчика высадили по пути из школы домой. Ребенку пришлось идти пешком.
Полицейские проверяют данную информацию, отметила Захарова.
Ранее в городе Балаково Саратовской области водитель автобуса зажал голову ребенка дверью, провезя его так целую остановку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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