В Госдуме предложили разрешить школьным автобусам ездить бесплатно по платным трассам

В Госдуму внесли законопроект о бесплатном проезде школьных автобусов по платным трассам. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Законопроектом предлагается установить общую гарантию бесплатного проезда по платным дорогам для школьных автобусов и автобусов, осуществляющих организованную перевозку группы детей, в том числе, если указанные категории автобусов осуществляют перевозку в междугородном и международном сообщении», - говорится в пояснительной записке.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что после повышения цен на проезд по платным трассам на дорогах снизится трафик.

