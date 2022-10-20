В Госдуме предложили разрешить школьным автобусам ездить бесплатно по платным трассам

В Госдуму внесли законопроект о бесплатном проезде школьных автобусов по платным трассам. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Законопроектом предлагается установить общую гарантию бесплатного проезда по платным дорогам для школьных автобусов и автобусов, осуществляющих организованную перевозку группы детей, в том числе, если указанные категории автобусов осуществляют перевозку в междугородном и международном сообщении», - говорится в пояснительной записке.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что после повышения цен на проезд по платным трассам на дорогах снизится трафик.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ШкольникиГосдумаТранспортДороги
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