Саратовчанку приговорили к заключению за перевод денег боевикам в Сирию

Согласно материалам дела, в 2018 году Решетникова перевела $800 матери, которая участвует в боевых действиях в Сирии в составе одного из вооруженных формирований «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации).

Осенью 2021 года суд первой инстанции признал Решетникову виновной по части первой статьи 208 УК РФ (финансирование незаконного вооруженного формирования). Тогда суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы.

