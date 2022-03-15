Саратовчанку приговорили к заключению за перевод денег боевикам в Сирию

Саратовский областной суд не изменил приговор Галине Решетниковой, приговоренной к 10 годам лишения свободы за перевод $800 террористам в Сирию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областной суд Саратова.

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Согласно материалам дела, в 2018 году Решетникова перевела $800 матери, которая участвует в боевых действиях в Сирии в составе одного из вооруженных формирований «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации).

Осенью 2021 года суд первой инстанции признал Решетникову виновной по части первой статьи 208 УК РФ (финансирование незаконного вооруженного формирования). Тогда суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СирияСуд
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