Мэр Горловки подтвердил смерть Армена Саркисяна
3 февраля 202513:57
Мэр Горловки Иван Приходько подтвердил смерть президент Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Об этом Приходько написал в своем Telegram-канале.
«Кавалер ордена Мужества, Почётный гражданин города Горловка, он оставил яркий след в истории региона. Армен Нагапетович был не просто уважаемым общественным деятелем, но и человеком, активно участвовавшим в защите своей Родины», - говорится в сообщении.
Приходько также выразил соболезнования родным и близким Саркисяна.
Сегодня, 3 февраля, два человека погибли и трое пострадали в результате взрыва в элитном столичном жилом комплексе «Алые Паруса», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru