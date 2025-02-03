Мэр Горловки подтвердил смерть Армена Саркисяна

Мэр Горловки Иван Приходько подтвердил смерть президент Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Об этом Приходько написал в своем Telegram-канале.

«Украинская» схема: При взрыве в Москве погиб создатель батальона «Арбат» Саркисян
«Кавалер ордена Мужества, Почётный гражданин города Горловка, он оставил яркий след в истории региона. Армен Нагапетович был не просто уважаемым общественным деятелем, но и человеком, активно участвовавшим в защите своей Родины», - говорится в сообщении.

Приходько также выразил соболезнования родным и близким Саркисяна.

Сегодня, 3 февраля, два человека погибли и трое пострадали в результате взрыва в элитном столичном жилом комплексе «Алые Паруса», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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