Саперы обезвредили ракету SCALP в Курской области

Саперы МЧС обезвредили французскую ракету SCALP в Курской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты в начале изучили местность, чтобы убедиться, что рядом нет людей. Затем обезвредили ракету, уничтожив боевые части накладным зарядом.

Уточняется, что с августа 2024 года саперы провели около 300 выездов и уничтожили порядка двух тысяч взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что пиротехники МЧС обезвредили оперативно-тактическую ракету ATACMS в Курской области. Как отметили в МЧС, с начала августа прошлого года саперы ведомства привлекались для обезвреживания взрывоопасных предметов в Курской области около 250 раз, напоминает «Радиоточка НСН».

