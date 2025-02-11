Саперы обезвредили ракету SCALP в Курской области
Саперы МЧС обезвредили французскую ракету SCALP в Курской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты в начале изучили местность, чтобы убедиться, что рядом нет людей. Затем обезвредили ракету, уничтожив боевые части накладным зарядом.
Уточняется, что с августа 2024 года саперы провели около 300 выездов и уничтожили порядка двух тысяч взрывоопасных предметов.
Ранее сообщалось, что пиротехники МЧС обезвредили оперативно-тактическую ракету ATACMS в Курской области. Как отметили в МЧС, с начала августа прошлого года саперы ведомства привлекались для обезвреживания взрывоопасных предметов в Курской области около 250 раз, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тысячи жителей Тюмени остались без тепла и горячей воды
- Саперы обезвредили ракету SCALP в Курской области
- Резервная линия электроснабжения отключилась на Запорожской АЭС
- Глава OpenAI Альтман заявил, что Маск не сможет купить компанию
- Сенатор Епифанова призвала бороться с именами Ляминор, Люцифер и Харизма
- Двое граждан РФ были арестованы в США за якобы распространение вируса
- Трамп: В правительстве США нашли растраты на миллиарды долларов
- Глава СК затребовал доклад по делу основателя ведущей IT-компании РФ Ускова
- МИД Венгрии обвинил Украину в дискредитации своего правительства
- Швыдкой: Более 20 стран подтвердили участие в конкурсе «Интервидение»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru