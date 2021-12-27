«Санта-Клаус нам не помог»: Instagram заблокировал аккаунт телеканала «Крым-24»

Социальная сеть Instagram в очередной раз заблокировала страницу телеканала «Крым-24». Об этом владельцы аккаунта телеканала написали в Telegram-канале «Крым 24».

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По словам владельцев, социальная сеть заблокировала аккаунт по «непонятным причинам», а на письма с вопросами техподдержка Instagram так и не ответила. «Санта-Клаус и его олени нам не помогли. То хакеры, то блокировки, но "Крым-24" не сдается», – подчеркивалось в сообщении. Также, отмечалось, что на время восстановления создан резервный аккаунт телеканала.

Телекомпания «Крым 24» уже сообщала о блокировке своих страниц в разных социальных сетях. Так весной 2020 года YouTube удалил канал «Крыма 24» с видеосервиса. По версии крымских властей, это была попытка надавить на российские СМИ. В марте 2021 года Instagram частично заблокировал аккаунт телеканала из-за «накрутки лайков». Руководство опровергло эти обвинения и канал разблокировали.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КрымInstagram
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