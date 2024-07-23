Санатории в Краснодарском крае оказались самыми выголными для россиян
Санатории наиболее популярны у россиян в возрасте от 35 до 44 лет. Об этом со ссылкой на исследование сервиса бронирования «Отелло» сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что чаще остальных в санаториях отдыхают жители Москвы (31%) и Санкт-Петербурга (12%). А средняя продолжительность отдыха на оздоровительных курортах составляет от 7 до 21 дня (51%).
В исследовании говорится, что летом 2024 года в России стоимость суток отдыха в санатории или пансионате составляет в среднем от девяти до 16 тысяч рублей. Самым выгодным среди регионов стал Краснодарский край, где средняя цена за ночь составляет порядка девяти тысяч рублей.
Ранее туроператор «Алеан» заявил, что россияне все чаще выбирают для своего отдыха экологичные отели, которые располагаются в природных заповедниках или в отдаленных зонах, где недоступен интернет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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