Самыми продуктивными в июне оказались работники автомобильного бизнеса
Продуктивность и мотивация россиян на работе в июне находится на уровне 8-10 баллов из 10, так ответили больше половины опрошенных, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа».
Самыми продуктивными в июне этого года оказались работники автомобильного бизнеса (65%). Следом идут сотрудники бьюти-индустрии (63%). Работники транспорта и логистики (60%) замыкают тройку самых продуктивных сотрудников июня.
Самые продуктивные сотрудники июня живут в Новосибирске, Челябинске и Воронеже. Большая часть (63%) работников из этих городов оценили свою мотивацию на работе на 8-10 баллов.
В мае самим продуктивными были работники онлайн-торговли, охраны и безопасности, а также транспорта и логистики. Кроме того, в мае чаще других отмечали свою продуктивность работники из Казани, Красноярска и Челябинска.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актер Михаил Пекцоркин погиб в зоне спецоперации
- Сайт правительства Алтайского края подвергся DDoS-атаке
- Самыми продуктивными в июне оказались работники автомобильного бизнеса
- Два человека пострадали при вспышке газа на руднике «Уралкалия» в Соликамске
- Над Смоленской областью уничтожили два украинских беспилотника
- Индия впервые поставила алюминий в Россию
- Южная Корея: Пуск ракеты КНДР закончился неудачей
- Ассанжа освободили в зале суда
- СМИ: Глава «Уральских заводов» поставлял зарубежные радиостанции
- Минпросвещения РФ: Решивших пересдать ЕГЭ отличников не будут лишать медали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru