Самыми продуктивными в июне оказались работники автомобильного бизнеса

Самыми продуктивными в июне этого года оказались работники автомобильного бизнеса (65%). Следом идут сотрудники бьюти-индустрии (63%). Работники транспорта и логистики (60%) замыкают тройку самых продуктивных сотрудников июня.

Самые продуктивные сотрудники июня живут в Новосибирске, Челябинске и Воронеже. Большая часть (63%) работников из этих городов оценили свою мотивацию на работе на 8-10 баллов.

В мае самим продуктивными были работники онлайн-торговли, охраны и безопасности, а также транспорта и логистики. Кроме того, в мае чаще других отмечали свою продуктивность работники из Казани, Красноярска и Челябинска.

