Матвиенко: Дефицит сотрудников МВД составляет более 150 тысяч человек
Дефицит сотрудников МВД составляет более 150 тысяч человек, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.
По ее словам, наиболее сложная ситуация обстоит с участковыми. Так, в Костромской области некомплект участковых доходит 90%, а в некоторых районах Москвы – до 75%.
В настоящее время МВД РФ не хватает 152 тысячи работников. Об этом ранее заявил глава министерства Владимир Колокольцев на заседании в Совфеде.
Он отметил, что полицейские работают на износ, а один сотрудник МВД выполняет обязанности за четверых. По словам Колокольцева, главная причина сложившейся ситуации – низкая зарплата. Глава МВД подчеркнул, что самая сложная ситуация сложилась в Приморском крае, кадровый дефицит там достиг 25%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правительство поддержало проект о проверке сотрудников с доступом к гостайне
- СМИ: Число погибших при пожаре во Фрязине достигло восьми
- В России появится удостоверение многодетной семьи
- Матвиенко: Дефицит сотрудников МВД составляет более 150 тысяч человек
- МЧС: ИЛ-76 вылетел в Москву с 22 пострадавшими из Севастополя
- МЧС: Два вертолета отправили на тушение пожара во Фрязино
- В СПЧ заявили о нарушении прав учителей при приеме детей без знания языка
- Проигравший поединок боец MMA сделал предложение своей девушке и получил отказ
- На «Кухню на районе» завели дело о нарушении санитарных норм
- Актер из сериала «Бандитский Петербург» Огий умер в возрасте 67 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru