Матвиенко: Дефицит сотрудников МВД составляет более 150 тысяч человек

Дефицит сотрудников МВД составляет более 150 тысяч человек, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

По ее словам, наиболее сложная ситуация обстоит с участковыми. Так, в Костромской области некомплект участковых доходит 90%, а в некоторых районах Москвы – до 75%.

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В настоящее время МВД РФ не хватает 152 тысячи работников. Об этом ранее заявил глава министерства Владимир Колокольцев на заседании в Совфеде.

Он отметил, что полицейские работают на износ, а один сотрудник МВД выполняет обязанности за четверых. По словам Колокольцева, главная причина сложившейся ситуации – низкая зарплата. Глава МВД подчеркнул, что самая сложная ситуация сложилась в Приморском крае, кадровый дефицит там достиг 25%, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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