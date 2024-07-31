Самыми продуктивными сотрудниками в июле стали жители Казани
В июле 2024 года средняя оценка работоспособности россиян составила 7,4 балла из 10, что соответствует уровню июня. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на исследование портала «Авито Работа».
Исследование проводилось среди более семи тысяч сотрудников. Эксперты оценили их уровень мотивации и продуктивности.
По итогу самыми работоспособными были признаны сотрудники из Казани, которых эксперты оценили на 8 баллов из 10. Также в лидерах жители Красноярска (7,9 баллов), Самары (7,9 баллов), Уфы и Екатеринбурга (по 7,7 баллов). Наиболее эффективно проявили себя в июле 2024 года работники фитнеса и салонов красоты (7,9 баллов) и автомобильного бизнеса (7,7 баллов).
Ранее сообщалось, что 86% россиян отмечают, что жара влияет на их продуктивность. При этом 43% респондентов указали, что в жару чувствуют себя значительно хуже, столько же отметили лишь незначительное ухудшение физического состояния, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группа «Ночные Снайперы» представила новый мини-альбом
- Сбербанк с 1 августа поднимает плату за уведомления по дебетовым картам
- Ученые выяснили, что музыкальная память не меняется с возрастом
- В России IT-ипотеку продлили до 2030 года
- СМИ: Актриса Светличная могла попасть в психиатрическую лечебницу из-за опухоли в мозге
- «Дети довольны»: родители встали на защиту детского лагеря Приморья на острове
- Самыми продуктивными сотрудниками в июле стали жители Казани
- СМИ: Электрокар Zeekr подорожает в России на 15%
- Джанкой из-за аварии остался без воды
- МВД: Тысячу человек за полгода лишили приобретенного гражданства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru