Самыми продуктивными сотрудниками в июле стали жители Казани

Исследование проводилось среди более семи тысяч сотрудников. Эксперты оценили их уровень мотивации и продуктивности.

По итогу самыми работоспособными были признаны сотрудники из Казани, которых эксперты оценили на 8 баллов из 10. Также в лидерах жители Красноярска (7,9 баллов), Самары (7,9 баллов), Уфы и Екатеринбурга (по 7,7 баллов). Наиболее эффективно проявили себя в июле 2024 года работники фитнеса и салонов красоты (7,9 баллов) и автомобильного бизнеса (7,7 баллов).

Ранее сообщалось, что 86% россиян отмечают, что жара влияет на их продуктивность. При этом 43% респондентов указали, что в жару чувствуют себя значительно хуже, столько же отметили лишь незначительное ухудшение физического состояния, передает «Радиоточка НСН».

