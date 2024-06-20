Без резких движений: Психолог рассказал, как правильно выходить из отпуска
Лучший способ почувствовать психологическую перезагрузку — кардинально сменить обстановку, а возвращаться к работе нужно постепенно, сказал НСН Павел Жавнеров.
При выходе из отпуска на работу важно делать это постепенно, воспринимать рабочий график как марафонскую дистанцию, когда можно постепенно втянуться в рабочий ритм, так легче будет адаптироваться к работе и физически, и эмоционально. Об этом в интервью НСН рассказал клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.
Ранее заместитель заведующего кафедрой общей психологии Московского института психоанализа, руководитель студенческого научного сообщества, кандидат психологических наук Мария Шестова рассказала в интервью Агентству городских новостей «Москва», что короткий отпуск раз в сезон положительно влияет на психическое здоровье. По ее мнению, «средний» отпуск действительно улучшает благополучие, однако эффект при этом маленький, этот отпуск не влияет на общее ощущение удовлетворенностью жизнью, а вот увеличение продолжительности отпуска не приводит еще к большим показателям благополучия. В свою очередь Жавнеров заявил, что каждому человеку нужно индивидуальное время, чтобы восстановиться и почувствовать себя отдохнувшим.
«Здесь нужно смотреть по человеку. Я встречал людей, которые могли двое суток работать не покладая рук, а на третий день свалиться без сил. Кто-то, поработав два-три месяца, чувствует накопившуюся усталость. Его физические и моральные силы, интеллектуальные способности начинают постепенно снижаться. А бывают те, кто все три месяца работает на предельном уровне и не чувствует никакой усталости, но потом резко чувствует упадок сил. Здесь самое главное — лично для себя определить, как лучше пойдет восстановление. Для кого-то будет восстановлением уехать на месяц и почувствовать полную перезагрузку. Для кого-то смена деятельности даже на неделю — это уже большой отдых. Люди, которые сами по себе достаточно продуктивные, рассказывают, что у них есть короткие периоды отдыха, практически необходимые для поддержания высокой продуктивности. Бывает и так, что работа — удовольствие для людей. Если они перестают работать, они страдают, им тяжело. Тогда для них отдых — не отдых», — сказал Жавнеров.
Собеседник НСН также пояснил, как правильно возвращаться из отпуска.
«Если человек долго отдыхал, если работа ему не нравится, если он держится за нее в силу определенных обязательств, то, конечно, ему будет очень тяжело опять вернуться, опять себя настраивать. Я рекомендую всем выходить на работу и делать для себя первые дни вводными, просто приходить и находиться на работе. Он может вообще ничего не делать и постепенно входить в ритм. Любая хорошая работа — это марафон, а не спринт. Здесь нет задачи быстро начать делать какие-то дела, потому что это сильный стресс. Любая постепенность, как постепенность ухода в отпуск, так и постепенность выхода из отпуска на работу, — то, что позволяет адаптироваться и психике, и физическому, и эмоциональному состоянию», — добавил психолог.
В заключение врач отметил, что лучший способ перезагрузиться — кардинально сменить обстановку.
«Если человек перестает идти по привычному ритму, то это уже будет на него хорошо влиять. Это позволяет перезагрузиться. Потом, конечно, мы возвращаемся в прежние обстоятельства, но они становятся немножко новыми. Можно уйти в поход на два дня, уехать в соседний город, в деревню. Главное, чтобы была кардинальная смена обстановки. Если остаться, например, в том же городе и ходить с утра не на работу, а в другое место, это будет слабая смена обстановки. А если переехать в другой город и находиться в совершенно других для себя обстоятельствах, тогда будет происходить отдых», — подытожил он.
Ранее исследование показало, что каждый пятый работающий россиянин берет дополнительный отпуск за свой счет.
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