Без резких движений: Психолог рассказал, как правильно выходить из отпуска

«Здесь нужно смотреть по человеку. Я встречал людей, которые могли двое суток работать не покладая рук, а на третий день свалиться без сил. Кто-то, поработав два-три месяца, чувствует накопившуюся усталость. Его физические и моральные силы, интеллектуальные способности начинают постепенно снижаться. А бывают те, кто все три месяца работает на предельном уровне и не чувствует никакой усталости, но потом резко чувствует упадок сил. Здесь самое главное — лично для себя определить, как лучше пойдет восстановление. Для кого-то будет восстановлением уехать на месяц и почувствовать полную перезагрузку. Для кого-то смена деятельности даже на неделю — это уже большой отдых. Люди, которые сами по себе достаточно продуктивные, рассказывают, что у них есть короткие периоды отдыха, практически необходимые для поддержания высокой продуктивности. Бывает и так, что работа — удовольствие для людей. Если они перестают работать, они страдают, им тяжело. Тогда для них отдых — не отдых», — сказал Жавнеров.

Собеседник НСН также пояснил, как правильно возвращаться из отпуска.

«Если человек долго отдыхал, если работа ему не нравится, если он держится за нее в силу определенных обязательств, то, конечно, ему будет очень тяжело опять вернуться, опять себя настраивать. Я рекомендую всем выходить на работу и делать для себя первые дни вводными, просто приходить и находиться на работе. Он может вообще ничего не делать и постепенно входить в ритм. Любая хорошая работа — это марафон, а не спринт. Здесь нет задачи быстро начать делать какие-то дела, потому что это сильный стресс. Любая постепенность, как постепенность ухода в отпуск, так и постепенность выхода из отпуска на работу, — то, что позволяет адаптироваться и психике, и физическому, и эмоциональному состоянию», — добавил психолог.

В заключение врач отметил, что лучший способ перезагрузиться — кардинально сменить обстановку.

«Если человек перестает идти по привычному ритму, то это уже будет на него хорошо влиять. Это позволяет перезагрузиться. Потом, конечно, мы возвращаемся в прежние обстоятельства, но они становятся немножко новыми. Можно уйти в поход на два дня, уехать в соседний город, в деревню. Главное, чтобы была кардинальная смена обстановки. Если остаться, например, в том же городе и ходить с утра не на работу, а в другое место, это будет слабая смена обстановки. А если переехать в другой город и находиться в совершенно других для себя обстоятельствах, тогда будет происходить отдых», — подытожил он.

Ранее исследование показало, что каждый пятый работающий россиянин берет дополнительный отпуск за свой счет.

