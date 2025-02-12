Самыми издаваемыми авторами за 2024 год стали Джейн и Достоевский

Уточняется, что количество изданных в России книг и брошюр по итогам прошлого года выросло на 7% по сравнению с 2023 годом и составило 103 тысяч печатных единиц.

При этом тиражи выросли на 10% — до 370 млн экземпляров.

Ранее дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что 99% книг бесполезны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

