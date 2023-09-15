Издатели показали обложку новой книги Виктора Пелевина

Книга появится в книжных магазинах 29 сентября, тираж составит 100 тысяч экземпляров. Кроме того, будут доступны аудиоверсия и электронная версия.

Издатели приводят несколько цитат из книги, например: «Человек, которому есть что сказать каждый день, подозрителен».

«Путешествие в Элевсин» - 20-й роман Пелевина, который на протяжении последних 10 лет выпускает из ежегодно (с перерывом в 2019 году).

