Издатели показали обложку новой книги Виктора Пелевина
Издательство «Эксмо» представило обложку новой книги Виктора Пелевина – романа «Путешествие в Элевсин», который станет продолжение уже вышедших «Transhumanism INC» и «KGBT+».
Книга появится в книжных магазинах 29 сентября, тираж составит 100 тысяч экземпляров. Кроме того, будут доступны аудиоверсия и электронная версия.
Издатели приводят несколько цитат из книги, например: «Человек, которому есть что сказать каждый день, подозрителен».
«Путешествие в Элевсин» - 20-й роман Пелевина, который на протяжении последних 10 лет выпускает из ежегодно (с перерывом в 2019 году).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru