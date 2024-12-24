Самым дорогим салат оливье в 2024 году будет в Челябинске
Средняя стоимость приготовления одной порции салата оливье в России в 2024 году составила 43,90 рубля. Об этом со ссылкой на исследование агрегатора скидок и кешбэка «Едадил» сообщает «ФедералПресс».
Для расчёта «индекса оливье» сервис использовал классический рецепт салата, в который входят вареная колбаса, яйца, картофель, морковь, зелёный горошек, солёные огурцы, зелёный лук, укроп и майонез. Также учитывались скидки на данные продукты в магазинах крупных городов.
В итоге выяснилось, что самым доступным оливье станет для жителей Омска, где одна порция салата обойдётся в 39,89 рублей. Чуть дороже будет в Краснодаре и Волгограде - 40,5 рублей и 40,86 рублей, соответственно.
Самым дорогим одно из главных блюд новогоднего стола будет в Челябинске - 50,27 рублей. Также в ТОП-3 по дороговизне оливье вошли Казань (49,77 рублей) и Москва (49,5 рублей).
Ранее врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Серёжина заявила, что снизить калорийность оливье можно заменив колбасу на куриную грудку, а вместо майонеза использовать греческий йогурт, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru