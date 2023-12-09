Самым дорогим городом мира в 2023 году назван Сингапур

Ранее Москва вошла в топ-10 самых культурных городов мира, российская столица заняла первое место в рейтинге мировых столиц по доступности и разнообразию музейных экспозиций. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

По его словам, Москва заняла седьмую строчку в категории «Культурная жизнь» рейтинга Global Cities Index 2023. Всего в списке 156 крупнейших городов, передает «Радиоточка НСН».

