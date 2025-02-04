Самый толстый пес РФ Кругетс похудел с центнера до 48 килограмм

Самый толстый пес России Кругетс продолжает худеть вот уже третий год, его вес снизился со 100 до 48 килограмм. Об этом сообщила KP.ru со ссылкой на ветеринарный госпиталь «Зоозащита НН», где живет Кругетс.

Собака попала в госпиталь в октябре 2023 года. Тогда животное имело серьезные проблемы со здоровьем и практически не ходило. До такого состояния его довели хозяева, которые потом выбросили собаку на улицу.