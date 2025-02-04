Самый толстый пес РФ Кругетс похудел с центнера до 48 килограмм

Самый толстый пес России Кругетс продолжает худеть вот уже третий год, его вес снизился со 100 до 48 килограмм. Об этом сообщила KP.ru со ссылкой на ветеринарный госпиталь «Зоозащита НН», где живет Кругетс.

Собака попала в госпиталь в октябре 2023 года. Тогда животное имело серьезные проблемы со здоровьем и практически не ходило. До такого состояния его довели хозяева, которые потом выбросили собаку на улицу.

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В ноябре 2024 года Кругетс похудел до 52 килограмм. Спустя три месяца «белому мишке» удалось скинуть еще четыре килограмма, отметили в «Зоозащита НН».

В ветеринарном центре уточнили, что собака продолжает находиться под наблюдением врачей.

Ранее в Перми умер кот Крошик, за похудением которого следила вся страна, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Благотворительный фонд "Сострадание НН"
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