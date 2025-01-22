Кота Толика из пожарной части в Москве номинировали на международную премию

Кота-прапорщика Анатолия из пожарной части №89 в Москве номинировали на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь» в номинации «Братья наши меньшие». Об этом сообщили в МЧС.

Как отметили в ведомстве, Анатолий живет в пожарной части с 2020 года.

«При тушении пожара огнеборец Сергей Черня пошел к спецтранспорту, чтобы взять кислородный баллон, ему навстречу выбежал котенок. Сотрудник МЧС... посадил малыша в машину, а после вызова команда решила оставить его в части», — рассказали в МЧС.

В декабре прошлого года кот получил звание прапорщика внутренней службы. Для Толика сделали миниатюрные погоны и шьют специальную форму.

Между тем муниципальный питомник растений «Хмели» в Перми «трудоустроил» бездомного кота Толика, пишет Ura.ru. Для «работника», который будет бороться с грызунами, построили отдельный домик.

