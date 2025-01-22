Кота Толика из пожарной части в Москве номинировали на международную премию
Кота-прапорщика Анатолия из пожарной части №89 в Москве номинировали на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь» в номинации «Братья наши меньшие». Об этом сообщили в МЧС.
Как отметили в ведомстве, Анатолий живет в пожарной части с 2020 года.
«При тушении пожара огнеборец Сергей Черня пошел к спецтранспорту, чтобы взять кислородный баллон, ему навстречу выбежал котенок. Сотрудник МЧС... посадил малыша в машину, а после вызова команда решила оставить его в части», — рассказали в МЧС.
В декабре прошлого года кот получил звание прапорщика внутренней службы. Для Толика сделали миниатюрные погоны и шьют специальную форму.
Между тем муниципальный питомник растений «Хмели» в Перми «трудоустроил» бездомного кота Толика, пишет Ura.ru. Для «работника», который будет бороться с грызунами, построили отдельный домик.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 60 человек эвакуировали из санатория в Татарстане из-за пожара
- В Крыму и Севастополе вывезли 750 тонн загрязненного мазутом грунта
- СМИ: Реальные ставки по кредиткам в России выросли почти до 40%
- Росалкотабакконтроль добился исключения из реестра более 30 пивзаводов
- Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней
- Курс доллара упал ниже 99 рублей
- Сотрудник банка в Москве похитил 180 млн рублей из ячейки клиента
- В США как минимум 10 человек погибли из-за снежной бури
- Российские геймеры потратили за год 173 млрд рублей на игры
- Расходы россиян выросли в 2024 году на 6 % за вычетом инфляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru