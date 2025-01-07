«Самый детский праздник»: Фотий объяснил, почему Рождество важнее Нового года

Рождество можно по праву назвать самым большим и самым детским праздником в православии, оно важнее Нового года, потому что это не только календарная дата, но праздник рождения Спасителя, который не приобретает карнавальные, языческие формы. Об этом НСН заявил иеромонах, певец, победитель шоу «Голос» Виталий Мочалов (иеромонах Фотий).

По словам священнослужителя, Рождество ассоциируется у него с монастырем, богослужениями и колядками.