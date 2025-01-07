«Самый детский праздник»: Фотий объяснил, почему Рождество важнее Нового года
Иеромонах Фотий рассказал НСН, что будет отмечать Рождество концертом в Светлогорске, а также постарается посетить праздничное ночное богослужение.
Рождество можно по праву назвать самым большим и самым детским праздником в православии, оно важнее Нового года, потому что это не только календарная дата, но праздник рождения Спасителя, который не приобретает карнавальные, языческие формы. Об этом НСН заявил иеромонах, певец, победитель шоу «Голос» Виталий Мочалов (иеромонах Фотий).
По словам священнослужителя, Рождество ассоциируется у него с монастырем, богослужениями и колядками.
«Рождество у меня, конечно, ассоциируется с монастырем. Целая святочная неделя у нас проходит в особом подъемном духе, богослужения совершаются каждый день, но начинаются позже, чем обычно — в 8:30 вместо пяти часов утра. В Рождество чувствуешь себя ребенком, можно сказать, что это самый детский праздник в православии и самый большой, потому что это день рождения Иисуса Христа. Также в Рождество братия поет колядки — особый жанр околоцерковных песнопений, исполняемых в том числе и детьми, которые ходят колядовать», — сказал иеромонах Фотий.
Собеседник НСН отметил, что Рождество важнее, чем Новый год.
«Естественно, Рождество важнее Нового года, поскольку Новый год — это всего лишь календарная дата. Например, на Западе больше всего ждут именно Рождества, которое отмечается 25 декабря. Кроме того, в праздновании Нового года есть такой персонаж, как Дед Мороз, который у нас принял языческие формы. В западной культуре есть некоторая отсылка к святому Николаю Чудотворцу, но все равно карнавализация праздника нам чужда. В центре же празднования Рождества находится Иисус Христос. Если мы делаем атрибутику, украшаем уличные вертепы, то там присутствуют фигурки Марии и Иосифа и тех животных, которые по преданию посетили пещеру, в которой родился Христос. Также иногда изображают волхвов, которые были звездочетами, увидели рождественскую звезду. В храме в Сочельник даже есть символический вынос свечи, которая символизирует первую звезду. Вынос свечи происходит во второй половине дня, он означает, что первая звезда уже появилась и что можно понемногу разговляться», — добавил священнослужитель.
В заключение иеромонах Фотий рассказал, как встретит грядущее Рождество.
«Рождество я встречу в Светлогорске, там у меня будет концерт вечером. Хотелось бы успеть на ночную службу, где тоже особая атмосфера ночного богослужения», — подытожил он.
Ранее настоятель Георгиевского храма в Нахабино, священник отец Павел (Островский) заявил, что россиянам следует отказаться от отмечания Хэллоуина, Самайна и других навязанных извне праздников, поскольку они направлены на разрушение русской культуры, куда разумнее обратиться к традиционным русским праздникам, например, Святкам или Покрову. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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