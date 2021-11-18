Самый большой в России QR-код создали на Урале
Сотрудники автозавода «Урал» представили в городе Миасс Челябинской области баннер в виде QR-кода размером 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба завода.
В сообщении говорится, что флэшмоб был приурочен к 80-летнию предприятия. Участниками акции стали 80 сотрудников «Урала» - по числу прожитых заводом лет, а изображённый на баннере QR-код перенаправляет мобильные устройства на специальный портал, где можно узнать о становлении и развитии компании.
«Данная акция уникальна и не имеет аналогов в России. В самое ближайшее время вся доказательная база, необходимая для регистрации рекорда на самый большой QR-код, будет направлена в Книгу рекордов России», - отметили в пресс-службе.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров стал героем флешмоба. Его участники используют старый ролик, на котором министр кому-то машет и шлёт воздушный поцелуй, и добавляют к нему видео с собственным участием, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+37 374 / сут.
Умерли
260 тыс.+1 251 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 414 / сут.
- Путин заявил, что украинский кризис пока далек от завершения
- Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера «Ротора»
- «За дурь ответит!» Понасенков вызвал на дебаты Мединского
- Ученые определили идеальную продолжительность объятий
- Самый большой в России QR-код создали на Урале
- СМИ: пьяный кавказец избил парня с девушкой в Москве
- Рестораторы Свердловской области потребовали отменить QR-коды
- МИД Ирака: Более 400 беженцев готовы вылететь на родину из Белоруссии
- Крупный российский интернет-магазин подвергся атаке хакеров
- Госдума освободила семьи с детьми от НДФЛ на продажу жилья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru