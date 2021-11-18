Самый большой в России QR-код создали на Урале

Сотрудники автозавода «Урал» представили в городе Миасс Челябинской области баннер в виде QR-кода размером 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба завода.

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В сообщении говорится, что флэшмоб был приурочен к 80-летнию предприятия. Участниками акции стали 80 сотрудников «Урала» - по числу прожитых заводом лет, а изображённый на баннере QR-код перенаправляет мобильные устройства на специальный портал, где можно узнать о становлении и развитии компании.

«Данная акция уникальна и не имеет аналогов в России. В самое ближайшее время вся доказательная база, необходимая для регистрации рекорда на самый большой QR-код, будет направлена в Книгу рекордов России», - отметили в пресс-службе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров стал героем флешмоба. Его участники используют старый ролик, на котором министр кому-то машет и шлёт воздушный поцелуй, и добавляют к нему видео с собственным участием, сообщает RT.

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