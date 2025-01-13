«Самый благоприятный день!»: Волчье полнолуние отказались считать мистическим

Волчье полнолуние не несет опасности, наоборот, оно достаточно спокойное, и это будет один из самых благополучных дней на неделе. Об этом в беседе с НСН заявила астролог Татьяна Борщ.

В ночь на вторник, 14 января, наступит первое в 2025 году полнолуние. Из-за древних поверий это явление часто называют Волчьим полнолунием, поскольку раньше считалось, что в этот мистический период дикие животные начинают регулярно выходить на охоту, пишут «Известия». По словам астрологов, в это время сильно меняется психоэмоциональное состояние человека, обостряются тревожность, бессонница и хронические заболевания. Борщ не согласилась с таким устрашающим прогнозом от коллег и заявила, что это полнолуние не несет серьезных изменений.