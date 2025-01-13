«Самый благоприятный день!»: Волчье полнолуние отказались считать мистическим

Астролог Татьяна Борщ заявила НСН, что предстоящее напугавшее всех полнолуние будет достаточно мягким, а ее коллега Василиса Володина обвинила СМИ в придумывании ложных терминов.

Волчье полнолуние не несет опасности, наоборот, оно достаточно спокойное, и это будет один из самых благополучных дней на неделе. Об этом в беседе с НСН заявила астролог Татьяна Борщ.

В ночь на вторник, 14 января, наступит первое в 2025 году полнолуние. Из-за древних поверий это явление часто называют Волчьим полнолунием, поскольку раньше считалось, что в этот мистический период дикие животные начинают регулярно выходить на охоту, пишут «Известия». По словам астрологов, в это время сильно меняется психоэмоциональное состояние человека, обостряются тревожность, бессонница и хронические заболевания. Борщ не согласилась с таким устрашающим прогнозом от коллег и заявила, что это полнолуние не несет серьезных изменений.

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«Я не считаю, что Волчья луна может быть чем-то опасна. Сегодня достаточно мягкий, спокойный день. То есть никаких особых изменений она не несет. Это достаточно мягкое полнолуние, потому что оно идет в трине (Один из аспектов в астрологии - прим. НСН) на Сатурн и в трине на Нептун. И на самом деле, если взять эту неделю, то это один из самых благополучных дней недели. Суббота и воскресенье также благополучные. Поэтому не правильно считать, что Волчья луна несет якобы какие-то ужасы. Гораздо хуже было в январе - оппозиция Марс-Плутон. Это и разлив танкера, и так далее. Есть аспекты гораздо более серьезные», - пояснила она.

В свою очередь звездный астролог Василиса Володина в разговоре с НСН вообще опровергла факт существования такого термина, как «Волчья луна» и заявила, что это обычное полнолуние.

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«Это рядовое полнолуние. Действительно не самое простое, выглядящее на небе довольно грозно, потому что последние недели в нашем мире не были простыми, и ближайшие пара недель не будут простыми. Но не только это полнолуние, а также никакое «волчье» или «злое» к этому не имеют отношения. На астрологов очень часто создают беспочвенные наветы, «катят баллоны», там, где астрологи этого не заслуживают. Как раз потому, что СМИ придумывают такие информационные поводы без стыда и совести. Я в астрологии четвертый десяток лет, можно хоть «волчью», хоть «заячью» луну придумать, но нет, такого понятия, конечно, нет», - отрезала она.

Ранее стало известно, что расходы россиян на услуги астрологов и колдунов достигли уровня затрат на продукты питания, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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