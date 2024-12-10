СМИ: Минфин предложил направлять 25% от штрафов за ПДД в федеральный бюджет
Минфин разработал поправки в Бюджетный кодекс, которые перераспределят доходы от штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в пользу федерального бюджета, пишет РБК со ссылкой на документ.
Уточняется, что проект поправок уже одобрили на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, которое прошло 9 декабря.
На данный момент штрафы за нарушение ПДД и правил эксплуатации транспортного средства в полном объеме зачисляются в бюджеты регионов. Минфин предлагает оставлять в региональном бюджете лишь 75% от суммы штрафов и переводить 25% в федеральный бюджет.
По данным издания, в 2023 году штрафы за нарушение ПДД пополнили бюджеты регионов на 119,2 миллиарда рублей. При этом наибольшие доходы получила Москва (22,7 млрд рублей), Московская область (14,5 млрд рублей) и Санкт-Петербург (6,5 млрд рублей).
Ранее сообщалось, что штрафы за дорожные нарушения для российских водителей повысят в среднем в полтора раза, соответствующие поправки к КоАП правительство внесло в Госдуму. При этом член общественного совета ГУ МВД, руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с «Радиоточкой НСН» пояснил, что решение обусловлено накопленной за несколько лет инфляцией, некоторые штрафы не меняли с 2007 года.
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