Самые скромные россияне живут в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Тюмени
Самые скромные россияне живут в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Тюмени. Об этом говорят данные опроса, проведённого агентством Zoom Market. В ходе исследования респондентам задавали вопрос о том, любят ли они привлекать к себе внимание, демонстрировать свои достижения, а также имущество или достаток. Также их спрашивали о том, могут ли они назвать себя скромными.
Также в первую десятку самых скромных попали жители Омска, Саранска, Красноярска, Волгограда, Нижнего Новгорода, Владивостока и Челябинска. Что касается российской столицы, то она расположилась на 20-ой позиции.
Выяснилось, что в целом скромными себя считают 68% жителей крупнейших российских городов.
Ранее НСН писала, что в 2019 году 42% россиян назвали себя счастливыми. Это результаты глобального опроса ассоциации исследовательских агентств Gallup International. Прошлогодний показатель «индекса счастья» у россиян достиг 24 процентных пунктов, что стало худшим результатом с 2013 года. Это также вдвое меньше мирового показателя. Несчастными себя считают 18% россиян.
По словам экономиста Сергея Гуриева, «аномальный» рост индекса счастья наблюдался после присоединения Крыма в 2014 году, а затем начал снижаться.
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