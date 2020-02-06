Самые скромные россияне живут в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Тюмени. Об этом говорят данные опроса, проведённого агентством Zoom Market. В ходе исследования респондентам задавали вопрос о том, любят ли они привлекать к себе внимание, демонстрировать свои достижения, а также имущество или достаток. Также их спрашивали о том, могут ли они назвать себя скромными.

Также в первую десятку самых скромных попали жители Омска, Саранска, Красноярска, Волгограда, Нижнего Новгорода, Владивостока и Челябинска. Что касается российской столицы, то она расположилась на 20-ой позиции.

Выяснилось, что в целом скромными себя считают 68% жителей крупнейших российских городов.