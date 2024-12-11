Самую древнюю скрижаль с десятью заповедями выставят на аукцион
На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке продадут древнейшую скрижаль с заповедями, сообщило агентство Assosiation Press.
Мраморная плита весит около 52 килограммов. Её обнаружили в 1913 году во время раскопок железнодорожной линии на южном побережье Израиля. Десять заповедей выгравированы на камне палео-ивритским письмом.
Торги состоятся 18 декабря. Лот оценивают в один-два миллиона долларов.
Ранее на одном из аукционов в Великобритании продали первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» почти за пять миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru