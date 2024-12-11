Самую древнюю скрижаль с десятью заповедями выставят на аукцион

Мраморная плита весит около 52 килограммов. Её обнаружили в 1913 году во время раскопок железнодорожной линии на южном побережье Израиля. Десять заповедей выгравированы на камне палео-ивритским письмом.



Торги состоятся 18 декабря. Лот оценивают в один-два миллиона долларов.

Ранее на одном из аукционов в Великобритании продали первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» почти за пять миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

