Самую древнюю скрижаль с десятью заповедями выставят на аукцион

На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке продадут древнейшую скрижаль с заповедями, сообщило агентство Assosiation Press.

Белый холст выставили на аукцион за $1,5 миллиона

Мраморная плита весит около 52 килограммов. Её обнаружили в 1913 году во время раскопок железнодорожной линии на южном побережье Израиля. Десять заповедей выгравированы на камне палео-ивритским письмом.

Торги состоятся 18 декабря. Лот оценивают в один-два миллиона долларов.

Ранее на одном из аукционов в Великобритании продали первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» почти за пять миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: аукционный дом Sotheby's
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