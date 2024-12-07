Белый холст выставили на аукцион за $1,5 миллиона

Картину художника-минималиста Роберта Раймана выставили на аукцион в Германии, сообщает издание New York Post.

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Примечательно, что картина под названием «General 52″ x 52″» представляет из себя бесцветный белый холст. Картина была написана еще в 1970 году.

Работу оценили в 1,5 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что письмо Джона Леннона к британскому рок-музыканту Эрику Клэптону, в котором солист The Beatles пригласил коллегу присоединиться к новой группе, выставят на аукцион International Autograph Auctions Europe SL, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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