Samsung заявила о готовности предустановки российского софта на свои устройства
В Samsung заявили о готовности компании устанавливать на свои устройства российское программное обеспечения, согласно принятому в РФ закону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса Samsung в РФ.
Ранее в декабре прошлого года в России вступил в силу закон об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV все устройства.
В южнокорейской компании отметили, что новый закон не окажет влияние на планы Samsung по работе в России. В пресс-службе также добавили, что у Samsung есть опыт некоторых приложений российских разработчиков, в частности, Mail.ru Group и "Яндекс".
Напомним, в феврале Samsung рассказала о причине блокировки ряда функций телевизоров на российской территории.
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