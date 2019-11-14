Профсоюз призвал не спешить с запретом для убийц и насильников работать в такси
Глава Профсоюза московских таксистов признался НСН, что среди его коллег нет насильников и убийц, но нужно четко регламентировать проверку при приеме на работу.
Осужденным по «опасным» статьям хотят запретить работать в такси и заниматься грузоперевозками. Речь идет о тех, у кого есть неснятая или непогашенная судимость по статьям «Убийство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Истязание», «Изнасилование» (если преступления признали тяжкими и особо тяжкими), а также «Теракт», «Организация террористического сообщества», «Организация деятельности террористической организации». На тех, кого приговорили к условному сроку, запрет распространяться не будет.
Соответствующий проект разработал Минтранс по поручению президента Владимира Путина.
Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов рассказал НСН, что сейчас личным делом водителя интересуются только в больших компаниях.
«Я боюсь, что под запрет подпадут и те, кто сидел по другим статьям. Например, по статье за мошенничество. Тяжелая эта статья или нет. Может же быть такое, что возьмут такого человека, а он людей станет обманывать. Сейчас никто не проверяет человека при приеме на работе. Главное, что нужно, это автомобиль и лицензия. Но у больших компаний есть служба безопасности, которая этими вопросами занимается», - заявил Смирнов.
Как пишет «Ъ», автором инициативы выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что, «вряд ли кому-то хочется попасть пассажиром к такому водителю».
«Среди моих коллег таких людей нет. Но, как я понимаю, что в принципе они в этой сфере работают. Хорошо, если они исправились, больше не насилуют, не убивают. И другой возможности заработать у них нет. Нужно же об этом думать. Оставить человека без работы тоже не очень хорошо. Это очень тонкая грань», - поделился своим мнением с НСН Вячеслав Смирнов.
Напомним, крупнейшие агрегаторы такси предложили ужесточить условия найма водителей на работу и нанимать их только после проверки по государственным базам данных. Водителей предлагают проверять, в том числе, на наличие судимостей, алкогольную и наркозависимость.
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