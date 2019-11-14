Профсоюз призвал не спешить с запретом для убийц и насильников работать в такси

Осужденным по «опасным» статьям хотят запретить работать в такси и заниматься грузоперевозками. Речь идет о тех, у кого есть неснятая или непогашенная судимость по статьям «Убийство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Истязание», «Изнасилование» (если преступления признали тяжкими и особо тяжкими), а также «Теракт», «Организация террористического сообщества», «Организация деятельности террористической организации». На тех, кого приговорили к условному сроку, запрет распространяться не будет.

Соответствующий проект разработал Минтранс по поручению президента Владимира Путина.

Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов рассказал НСН, что сейчас личным делом водителя интересуются только в больших компаниях.

«Я боюсь, что под запрет подпадут и те, кто сидел по другим статьям. Например, по статье за мошенничество. Тяжелая эта статья или нет. Может же быть такое, что возьмут такого человека, а он людей станет обманывать. Сейчас никто не проверяет человека при приеме на работе. Главное, что нужно, это автомобиль и лицензия. Но у больших компаний есть служба безопасности, которая этими вопросами занимается», - заявил Смирнов.