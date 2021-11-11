Самозанятых в России стало больше в 2,4 раза
С начала 2021 года число самозанятых в России выросло в 2,4 раза, оборот платежей вырос почти в четыре раза, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервисов «СберУслуги» и «Юkassa».
Аналитики изучили данные о платежах, которые самозанятые принимали через «Юkassa» в 2020 и 2021 годах, а также о количестве пользователей, зарегистрированных в разных профессиональных сегментах на сервисе «СберУслуги». Как оказалось, оборот платежей самозанятых в январе — октябре текущего года увеличился в 3,9 раза, а число оплаченных заказов выросло в 3,6 раза.
По словам аналитиков, платящих клиентов у самозанятых стало в 3,3 раза больше, чем в январе — октябре прошлого года, при этом средний чек вырос до 1,235 тыс. рублей (+8 процентов).
Как сообщалось ранее, количество зарегистрированных в России самозанятых превысило 2,7 млн человек.
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