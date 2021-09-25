Минтранс предложил обязать самозанятых водителей заключать договоры с агрегаторами такси

Водители такси в статусе самозанятого смогут осуществлять деятельность только при условии заключении договора со службой заказа такси. С таким предложением выступило министерство транспорта России, соответствующий проект федерального закона опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Как отмечается в тексте документа, физлицо, в данном случае — самозанятый гражданин, «вправе осуществлять деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси при условии заключения <…> договора со службой заказа легкового такси, которая осуществляет деятельность <...> с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

Кроме того, водителям необходимо будет проходить предрейсовые и послерейсовые медосмотры и контроль технического состояния автомобиля. Причем требования о посменных медосмотрах касаются юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а самозанятые должны проходить регулярные обязательные медицинские осмотры, а также совершенствовать навыки первой помощи.

Также в проекте закона отмечается, что при отсутствии у водителя разрешения на перевозку ответственность за причиненный в процессе перевозки вред пассажиру будет нести сервис заказа такси.

Большинство положений подготовленного Минтрансом документа предлагается ввести в действие с 1 сентября следующего года, часть — с 1 марта 2023 года.

