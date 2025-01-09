Разведывательный самолет США пролетел над Финляндией у границы с Россией

Американский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС США провел наблюдательный полет в воздушном пространстве Финляндии, вблизи границы с Россией. Об этом сообщает Yle.

По данным финского телеканала, самолет находился в воздухе около двух часов, пролетая между городами Коувола и Йоэнсуу, расположенными неподалеку от российской границы.

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Самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон в Великобритании, пролетел через воздушное пространство Дании и Швеции, а затем вошел в финское воздушное пространство, следуя в сторону Финского залива. Он летел на высоте около 10 километров.

RC-135W Rivet Joint — это сигнальный разведывательный самолет, предназначенный для обнаружения и локализации радиолокационных сигналов и анализа радиокоммуникаций. Основная цель таких полетов — сбор информации о деятельности вооруженных сил наблюдаемой страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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