Самолет с технической неисправностью совершил аварийную посадку в Пулково

Пассажирский самолет авиакомпании «Ямал» с технической неисправностью совершил успешную аварийную посадку в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что самолет изначально должен был сесть в аэропорту Домодедово Москвы, но из-за погодных условий было принято решение лететь в Санкт-Петербург.