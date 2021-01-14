Самолет с технической неисправностью совершил аварийную посадку в Пулково
14 января 202107:20
Пассажирский самолет авиакомпании «Ямал» с технической неисправностью совершил успешную аварийную посадку в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что самолет изначально должен был сесть в аэропорту Домодедово Москвы, но из-за погодных условий было принято решение лететь в Санкт-Петербург.
При аварийной посадке никто не пострадал. Помощь оперативных служб не понадобилась.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru