СМИ: самолет из Лейпцига готовится к аварийной посадке в Нижнем Новгороде

По его данным, у лайнера отказал автопилот.

По информации сайта Flightradar24, самолет сделал несколько кругов над «Шереметьево», однако на посадку не зашел.

Ранее пьяный пассажир самолёта, готовившегося к вылету из Москвы в Киров, подрался с бортпроводником, который отказался его пустить на борт воздушного судна, передает RT.

