СМИ: самолет из Лейпцига готовится к аварийной посадке в Нижнем Новгороде
Самолет Ту-204, прилетевший из Лейпцига после того, как не смог приземлиться в московском аэропорту «Шереметьево» готовится к посадке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По его данным, у лайнера отказал автопилот.
По информации сайта Flightradar24, самолет сделал несколько кругов над «Шереметьево», однако на посадку не зашел.
Ранее пьяный пассажир самолёта, готовившегося к вылету из Москвы в Киров, подрался с бортпроводником, который отказался его пустить на борт воздушного судна, передает RT.
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