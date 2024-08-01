Самолет с освобожденными в Турции россиянами прибыл в аэропорт Внуково

Самолет летного отряда «Россия», на борту которого находились россияне, освобожденные в результате обмена заключенными в Турции, приземлился в московском аэропорту «Внуково», сообщает РИА Новости.

По информации источника агентства в российском ведомстве, среди возвращенных граждан, освобожденных в ходе обмена, были Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин и несовершеннолетние дети. Также в Россию вернулся россиянин Вадим Красиков, который ранее отбывал пожизненное заключение в Германии.

СМИ: десять освобожденных в рамках обмена заключенных отправили в Россию

15 декабря Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита утверждала, что доказательства недостаточны.

Министерство иностранных дел России категорически отвергало обвинения в причастности государственных структур к убийству Хангошвили, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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