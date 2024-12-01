Самолет с футболистами «Динамо» направили в Махачкалу вместо Грозного

Самолет с футболистами ФК «Динамо» направили на посадку в Махачкалу. Спортсмены должны были прибыть в Грозный, но маршрут пришлось изменить из-за плохих погодных условий, сообщает Telegram-канал Baza.

Как отмечает издание, ближайший к Грозному аэропорт находится в Магасе, но он тоже не принимал рейсы из-за погоды. Аэропорт Владикавказа также не смог принять самолет с футболистами, так как уже был переполнен из-за закрытия соседних воздушных гаваней.

Александр Мостовой заявил, что пройдет стажировку в московском «Динамо»

В результате команда «Динамо» приземлилась в Махачкале. Футболисты отправятся в Грозный на автобусах. Матч между ФК «Динамо» и «Ахмат» запланирован на понедельник, 2 декабря, 19:00.

Ранее Александр Мостовой заявил, что пройдет стажировку в столичном «Динамо», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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