Самолет с футболистами «Динамо» направили в Махачкалу вместо Грозного
Самолет с футболистами ФК «Динамо» направили на посадку в Махачкалу. Спортсмены должны были прибыть в Грозный, но маршрут пришлось изменить из-за плохих погодных условий, сообщает Telegram-канал Baza.
Как отмечает издание, ближайший к Грозному аэропорт находится в Магасе, но он тоже не принимал рейсы из-за погоды. Аэропорт Владикавказа также не смог принять самолет с футболистами, так как уже был переполнен из-за закрытия соседних воздушных гаваней.
В результате команда «Динамо» приземлилась в Махачкале. Футболисты отправятся в Грозный на автобусах. Матч между ФК «Динамо» и «Ахмат» запланирован на понедельник, 2 декабря, 19:00.
Ранее Александр Мостовой заявил, что пройдет стажировку в столичном «Динамо», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru