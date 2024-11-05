Самолет с эвакуированными из Ливана россиянами прибыл в Москву
В аэропорт Домодедово прибыл специальный рейс МЧС России, доставивший 100 россиян, включая 56 детей, которые решили покинуть Ливан из-за обострения конфликта между Израилем и радикальной группировкой «Хезболла». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщил директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко, это уже второй эвакуационный рейс. Одновременно с вывозом граждан МЧС также доставило в Ливан более 50 тонн гуманитарной помощи.
По данным российского посольства, в Ливане еще остаются более 3 тыс. граждан России. Среди них пострадавших не зафиксировано, однако дипломаты призывают быть осторожными и следовать инструкциям местных властей по безопасности.
Конфликт между Израилем и «Хезболлой» обострился в октябре 2023 года на фоне войны Израиля с ХАМАС. Обстрелы с обеих сторон продолжаются в приграничных районах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru