Самолет с эвакуированными из Ливана россиянами прибыл в Москву

В аэропорт Домодедово прибыл специальный рейс МЧС России, доставивший 100 россиян, включая 56 детей, которые решили покинуть Ливан из-за обострения конфликта между Израилем и радикальной группировкой «Хезболла». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщил директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко, это уже второй эвакуационный рейс. Одновременно с вывозом граждан МЧС также доставило в Ливан более 50 тонн гуманитарной помощи.