Самолет с эвакуированными из Ливана россиянами прибыл в Москву

В аэропорт Домодедово прибыл специальный рейс МЧС России, доставивший 100 россиян, включая 56 детей, которые решили покинуть Ливан из-за обострения конфликта между Израилем и радикальной группировкой «Хезболла». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщил директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко, это уже второй эвакуационный рейс. Одновременно с вывозом граждан МЧС также доставило в Ливан более 50 тонн гуманитарной помощи.

Спецборт МЧC РФ вывез из Ливана группу пострадавших россиян

По данным российского посольства, в Ливане еще остаются более 3 тыс. граждан России. Среди них пострадавших не зафиксировано, однако дипломаты призывают быть осторожными и следовать инструкциям местных властей по безопасности.

Конфликт между Израилем и «Хезболлой» обострился в октябре 2023 года на фоне войны Израиля с ХАМАС. Обстрелы с обеих сторон продолжаются в приграничных районах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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