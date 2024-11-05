Спецборт МЧC РФ вывез из Ливана группу пострадавших россиян
Самолет Ил-76 МЧC России доставил из Ливана на родину граждан РФ, которые пострадали в результате боевых действий на юге страны в ходе силовой операции Израиля. Об этом «РИА Новости» проинформировал глава консульского отдела посольства РФ в Бейруте Олег Демиров.
Это первая группа россиян, вывезенная из страны. Как уточнил дипломат, в основном это люди, чьи дома были разрушены в результате ударов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», перед этим спецборт МЧС доставил в Ливан около 20 тонн лекарств и медицинского оборудования. Это уже второй рейс с гуманитарным грузом из России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru