Спецборт МЧC РФ вывез из Ливана группу пострадавших россиян

Самолет Ил-76 МЧC России доставил из Ливана на родину граждан РФ, которые пострадали в результате боевых действий на юге страны в ходе силовой операции Израиля. Об этом «РИА Новости» проинформировал глава консульского отдела посольства РФ в Бейруте Олег Демиров.

Это первая группа россиян, вывезенная из страны. Как уточнил дипломат, в основном это люди, чьи дома были разрушены в результате ударов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», перед этим спецборт МЧС доставил в Ливан около 20 тонн лекарств и медицинского оборудования. Это уже второй рейс с гуманитарным грузом из России.



