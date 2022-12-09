Самолет с Бутом приземлился в аэропорту «Внуково-2»
9 декабря 202200:34
Авиалайнер с россиянином Виктором Бутом, которого обменяли на гражданку США Бриттни Грайнер, приземлился в московском аэропорту Внуково-2, сообщает «РЕН ТВ»,
Россиянину предстоит пройти ряд процедур, прежде чем он отправится домой.
Ранее американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на российского бизнесмена Виктора Бута. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru