Самолет с Бутом приземлился в аэропорту «Внуково-2»

Авиалайнер с россиянином Виктором Бутом, которого обменяли на гражданку США Бриттни Грайнер, приземлился в московском аэропорту Внуково-2, сообщает «РЕН ТВ»,

«Надо дать выдохнуть»: Бутина о будущем Виктора Бута в России

Россиянину предстоит пройти ряд процедур, прежде чем он отправится домой.

Ранее американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на российского бизнесмена Виктора Бута. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости // Алексей Мальгавко
ТЕГИ:МоскваОбменВиктор Бут
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