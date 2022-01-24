Самолет рейса Москва – Петропавловск-Камчатский произвел вынужденную посадку
24 января 202201:35
Лайнер, выполнявший рейс по маршруту из Москвы в Петропавловск-Камчатский, вынужденно сел в Нижневартовске, сообщают «Известия».
Причиной посадки самолета стало ухудшение состояния одного из пассажиров во время полета. Борт принадлежал авиакомпании «Аэрофлот».
Напомним, на днях сотрудники транспортной полиции задержали пассажира авиарейса, который выполнял рейс по маршруту из Москвы в Новокузнецк.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru